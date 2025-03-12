9 августа может стать Днём воинской славы России

Как сообщила пресс-служба Смольного, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается учредить дату окончания Ленинградской битвы – 9 августа 1944 года – новым днем воинской славы.
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