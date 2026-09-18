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ВС России поразили центр «Новой почты» в Одесской области

ВС России поразили центр «Новой почты» в Одесской области

Российская армия ночью поразила логистический центр компании «Новая почта» в Одесской области, используемый для хранения военных грузов, ввезенных из европейских стран.

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