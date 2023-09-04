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Макс Кайзер: «Мир ждет экономический коллапс и переход на стандарт Биткоина»

Макс Кайзер: «Мир ждет экономический коллапс и переход на стандарт Биткоина»

Советник президента Сальвадора Макс Кайзер считает, что мир находится всего в нескольких шагах от глобальной экономической катастрофы, которая может развернуться в течение ближайших нескольких месяцев и призывает обратить внимание на биткоин.

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