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Один вылет БПЛА лишил ВСУ четырех наблюдательных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО

Один вылет БПЛА лишил ВСУ четырех наблюдательных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО

Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили живую силу и наземные роботизированные комплексы ВСУ в районе Запорожья.

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