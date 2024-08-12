Когда и в какой части звездного неба наблюдать пик метеорного потока Персеиды 13 августа 2024 года

Звездное небо всегда завораживало человечество своей таинственной красотой и удивительной гармонией. Одним из самых захватывающих астрономических явлений являются метеорные потоки, когда небесная сфера оживает тысячами сверкающих следов, напоминающих нам о безграничном величии Вселенной.
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