Когда и в какой части звездного неба наблюдать пик метеорного потока Персеиды 13 августа 2024 года

Звездное небо всегда завораживало человечество своей таинственной красотой и удивительной гармонией. Одним из самых захватывающих астрономических явлений являются метеорные потоки, когда небесная сфера оживает тысячами сверкающих следов, напоминающих нам о безграничном величии Вселенной.