Прививки стали обязательными или Что такое государство

Темы дняПолитикаПрививки стали обязательными или Что такое государство Кухонные посиделки2 Ну что, дождались, уважаемые? В Москве предписали привить 60% работающих людей.Вернуться к статье18219НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСРсергей Русскийа как государство-родитель спасать будут ежели что с ребёнком-человеком случится после прививки?(организм то у всех разный и реакция будет разная) ответ-никак,что такое щепка человеческая в масштабах государства? детишкам собирают всей страной на лечение, зато сечены-миллеры и прочие могли бы вылечить многих с их то доходами.Само же государство-родитель озвучило количество убыли на количество привитых,а где гарантия ,что человек не попадёт в эту убыль?Александр АлександровА государство - вовсе не родитель.Boris MaxДурак вопрос серьёзный а ты хуйню мелешь!.Елена КозловаПрививку боитесь а того, что после ковида вы никогда уже не будете здоровым, не боитесь? И после этого вы не идиот?ВМВладимир Малахов«Обладая общественной властью и правом взыскания налогов, чиновники становятся, как органы общества, над обществом. Свободное, добровольное уважение, с которым относились к органам родового (кланового) общества, им уже недостаточно – даже если бы они могли завоевать его»… Ф.ЭнгельсВМВладимир Малахов"Маркс великолепно схватил эту суть капиталистической демократии, сказав в своем анализе опыта Коммуны: угнетенным раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их! " В. ЛенинОЛЕГ VinogradovА ещё я настаиваю на ОБЯЗАТЕЛЬНОМ УЧАСТИИ В ОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ на участкахАлександр АлександровНастаивайте... Но этого не будет.Сергей КХватит трындеть! Если жить хотите - прививайтесь, блин! В других государствах - особенно в столь любимой вами Европе или Америке - очереди на прививки, уже больше половины населения привилось! А у нас все уговаривают и убеждают! Сколько можно? Или большинство наших такие тупоговлЕлена КозловаБеда России уже не в дорогах. А дураки еще остались. Правда, ускоренно вымирают.СФСтанислав ФатеевЕсли хотите - прививайтесь, а мы посмотрим - выживете ли....АМАлиса МайскаяДа дураков-то у нас лет на 100 вперед припасено, (не скоро вымрут))Сергей КДа я уже давным-давно привился, еще в феврале этого года! И как огурчик!ЕЛена СтовберДа, ещё и идиотов полно в России, не понимающих ЧТО ЖИЗНЬ ОДНА !!!Лариса СергеевнаКлинические исследования по идее, проводятся в течении 3 лет. Вот в феврале 24 и посмотрим какой огурчикСергей КВы, мадам, полагаете, что все фирмы в мире, что выпустили в прошлом году свои вакцины (Pfizer, Astra Zeneka, Moderna и прочие, которые вы, наверное, очень уважаете, в отличие от своего Спутника), занимались ими в течение 3-х лет??? Когда этого коронавируса и в помине не было??? Не смешите меня и не стройте из себя всезнайку!Лариса Сергеевная ничего не полагаю, не приплетайте свои мысли мне)) Я знаю, что в этом году в Израиле от прививки умер однокурсник моей подруги, и читала, что побочки там имеются, и неплохие. Коронавирус был всегда, открыли его в 65 году(могу ошибиться). Ну и я читаю, что в Великобритании из умерших от ковида, 12 % были вакцинированы. Что еще??Сергей КЖелаю вам не сдохнуть от коронавируса!Наум Наумов"""""""""Коронавирус был всегда, открыли его в 65 году(могу ошибиться). Ну и я читаю, что в Великобритании из умерших от ковида, 12 % были вакцинированы. Что еще??""""""""" То, что ковид был создан в 65ом году, это ваши дикие фантазии, его начали создавать только в 2005 году. А с Великобританией, всё наоборот, 88% умерших от ковида, не были вакцинированы.Лариса СергеевнаСоздан??? ООО... Как вас однако...Лариса СергеевнаИ вам того жеНаум НаумовА Вы думали, ковид нам ветром надуло, с Марса?! И козе же понятно, биологическое оружие, такой эффективности, не могло создаться само собой, его и создали. А в 2015 году ситуация вышла из под контроля, ковид покинул стены лаборатории и стал гулять по планете.Игорь ТкаченкоПосмотришь, если не сдохнешь)))Николай ЗайчиковА вдруг ты раньше сдохнешьЛариса Сергеевнакоронавирусы были всегда. Только беда, что на их основе стали создавать биологическое оружиеНаум НаумовКовид, это не коронавирус. Заразу обозвали ковид, вот и всё её сходство с короной и вирусом. А то, что человечество из всего старается сделать оружие, это да, это беда наша общая.Владимир Самойленкоа хто тебе сказал шо файзеры хто-то уважает? тем более шо ваще-то они могли и заниматься. золотое правило: готовишь боевой вирус, готовь и защиту от него.Владимир Самойленкоа внимательно читать не пробовал? или манипулировать словами - это в крови? не создан, а открыли.Наум НаумовА мозгами пошевелить не пробовал? Если ковид создали только в 2005 году, как его могли открыть на 40 лет раньше?!Александр АлександровНе можешь - поможем, не хочешь - заставим. Вы в армии не служили?Александр АлександровА он (умерший) прививался чем? Неужели "Спутником"? ))))))Александр Александров...и вообще не вирус, а глист такой... длинный... )))))))Наум НаумовДа ковид ещё не видел никто, сильно маленький, в микроскоп не видать.Александр АлександровВам так и не удалось закончить школу? Пичалька аднака... Так и не научились пользоваться интернетом? Тоже бывает... Ну ладно... Пожалею Вас... Любуйтесь: https://yandex.ru/yandsearch?clid=2028026&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&lr=10649Boris MaxОднозначно поголовное вакцинирование... тем более уже давно наша вакцина себя показала с лучшей стороны.СФСтанислав ФатеевТебя и всю твою родню однозначно привить, ибо такие не должны размножаться...Boris MaxПривиты все... потому как нормальные люди.Лариса Сергеевна))))))Boris MaxОднозначно поголовное вакцинирование... тем более уже давно наша вакцина себя показала с лучшей стороны.Сергей Ктупоголовые? А если бы противооспенные или противополиомиелитные прививки были в свое время необязательными - так все бы уже сдохли давно! Неужели непонятно?Александр АлександровТак у них мечта такая, чтобы все русские передохли. За то и денежки получают!Вера ОжогинаВ советские годы нас не смотрели на наши хотелки. Ставили поголовно уже с малых лет. Может поэтому мы относительно легко переносим этот клятый ковид.виталий пановАфтор считает,что "кавид-19"страшилки государства,да и многие так считают.Тусовщикам всё по-барабану,им нужна свобода,а тот кто переболел кавидом,да не дай бог в тяжёлой форме,и сам был на волосок от смерти и видел,сколько каждое утро вывозят в морг,по-другому относятся к этой теме.Так что власти приходится идти на такую меру.ЕЛена СтовберБоже упаси ... увидеть то, что видели переболевшие ковидом, находясь в Госпитале....!....При очень хорошем уходе...впечатления остаются НЕИЗГЛАДИМЫЕ....особенно когда рядом освобождается койка и человека увозят в реанимацию....о дальнейшей судьбе его , мы уже не узнаем....Жизнь ОДНА...и когда по стране УМИРАЮТ по 400 чел. в сутки....!!!!!! Люди, задумайтесь...Уже полгода прошло со дня выписки....а каждый день болезнь НАПОМИНАЕТ о себе.....и хорошего в этом нет ничего !Лариса Сергеевнаи сколько?Лариса СергеевнаСмотря где лежали. Где то, чуть ли не на полу, при минимуме медперсонала и отсутствии лечения, где то, в отличных комфортных палатах, с внимательным медперсоналом, хорошим лекарственным обеспечением, и обслуживанием. Что не так? И там и там умирали и умирают. Большинство от ССЗ, потом онкология и остальные заболеванияТатьяна ПетровскаяЕще неизвестно какие последствия у этой вакцинации будут. Лет так через ...цатьЕЛена СтовберАГА !!! Если выживете....в эпидемии...Дай Вам Бог ЗДОРОВЬЯ....!!!Лариса Сергеевна2 года хватит. Уже видно будетЛариса СергеевнаПрививка не гарантирует того, что вы не заболеете. Более того, она не гарантирует легкого течения заболевания. И даже смертность у привитых имеет место быть. Так что... "Если выживете.... в эпидемии...Дай Вам Бог ЗДОРОВЬЯ....!!!"Наум Наумов""""""""""Еще неизвестно какие последствия у этой вакцинации будут. Лет так через ...цать"""""""" После вакцинации, последствия будут нормальными. Значительно хуже обстоят дела с последствиями у тех, кто опрометчиво выжил после ковида.Игорь ТкаченкоНе надоело пиздить? Я тоже не прививался, но хуйню всякую не несу, как ты и тебе подобные. У вас нет фактов. Вы сочиняете то ли от дурости то ли по чьему-то заданию. Примеры «подружек, которые где-то там привились и умерли» засуньте себе в зад. Я таких тоже могу насочинять вагон…Николай ЗайчиковИгорь , ну вы конечно же герой и может быть писатель , но зачем в интернете матом крыть .Boris MaxХохлоговносос, а ведь ты не сдох после рождения благодаря прививкам в роддоме, и не спрашивали твоих родителей надо или нет... Но наверно зря тебе подарили жизнь.Лариса Сергеевнану так и не "пиздите" И по себе не стоит судить других. Я, в отличии от вас, сочинительством не занимаюсь.Владимир Самойленкотак тебя нихто ишо не пиздил. и это твоё щастя.NNataУ многих людей есть хронические заболевания и по одному, а букеты. Им нельзя торопиться с прививками. А под одну гребенку только овец на бойне можно прививать.Татьяна НикитинаЛюдям с хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться в первую очередь. У меня бронхиальная астма, и, когда услышала от переболевших сотрудников, как они без подключения к кислородному баллону дышать не могли и кашляли до ощущения состояния вылета лёгких из грудной клетки, поняла, что мои бронхи этого могут не выдержать. Провакцинировалась. И ежегодный сезонный ОРВИ перенесла очень легко. Обычная прививка. Даже при уколе от дифтерии ощущения были неприятнее.NNataНельзя приравнивать все хронические заболевания. Они лечатся по разному и разный эффект бывает от лечения. Не спорю, что с легочными и бронхиальными заболеваниями надо подстраховаться прививкой, но это не означает, что это панацея для всех.Лариса Сергеевнапрямо все?АМАлиса МайскаяАвтор про "хороших родителей" на западе, очень ошибается. Все, как раз, наоборот - "непослушных детей" лишают не только "сладкого", но всякого прочего содержания, (даже социальную помощь сокращают каждые полгода, если "дитятко" работать отказывается "куда пошлют"), а уж если у "дитяти"-гражданина репутация подпорчена всякими "шалостями", (типа участия в митингах или укрывания дохода), то социальное дно - это его единственная перспектива. Так что обольщаться не надо. В остальном, все правильно. Давно пора построить ковидодиссидентов, причем строго и жестко. И да, государство - не нянька, государство - орган, обеспечивающий порядок, и да, это насилие, (такое же, как и родительское - "ремня и в угол", если так понятнее тем, кто паспорт получил, а повзрослеть не пытался).Лариса Сергеевна))) На социальном дне кое где там можно жить)) Не везде, но где то можно. Вакцинируйтесь, никто ж вам не мешает)))АМАлиса МайскаяЯ живу в Германии, специально всей семьей ездили в феврале в РФ, чтобы получить прививки, (как и многие наши здешние знакомые, имеющие возможность въехать без визы в Россию или получить консульское разрешение на въезд с серьезным основанием), т.к. доступ к вакцинированию в ФРГ осуществляется в порядке приоритетной очереди и очередь для большинства граждан среднего возраста подошла только сейчас, (спустя 6 месяцев с момента начала вакцинации), вакцины не хватало. Люди пытались всеми правдами и неправдами получить прививку, в газетах писали о судебных разбирательствах в отношении медиков, которые сделали прививки своим близким в обход общей очереди. Вообще, страсти кипели нешуточные. Нам здесь просто не понять, как можно плевать на ограничения и на возможность оградить себя от болезни, совершенно безнаказанно. У вас никто не платит 1000-евровые штрафы за нарушение режима, всех лечат бесплатно в ковидных госпиталях... У нас все проще - не хватает коек - умирай дома, даже врач не придет, нет прививки - в магазин не зайдешь без сертификата, ни о каких путешествиях и походах в гости речь не идет вообще. Так что, вы свое государство на руках должны носить, а не поливать помоями. Извините за многословие - наболело!Лариса СергеевнаВы знаете, а у нас тоже не везде есть ковидные госпитали. И дома лечились подавляющее большинство родных и знакомых. Более того, врач тоже не приезжал. Лечение по телефонуАМАлиса МайскаяНу так и чего вы ждете? Когда все перемрете? Ну, дело ваше, конечно...На западе все будут в восторге, а то тут шок от того, что РФ первой изобрела самую эффективную и безопасную вакцину и справлялась с пандемией лучше всех. Теперь все встанет на свои места: РФ катится силами безграмотных граждан в пропасть, несмотря ни на какие усилия государства. Наука может сколь угодно идти вперед, но когда популяция - безмозглая и безответственная толпа, все напрасно((Татьяна Петровскаятак возвращайтесь насовсем в Россию!АМАлиса МайскаяА я и не уезжала насовсем. Просто из-за отмен авиасообщения, бесконечных тестов, (которые у нас стоят очень недешево ок.100 евро с переводом) и прочих ковидных ограничений, жить месяц в одной стране/месяц в другой, становится очень накладно, (а мои пациенты в обеих странах, ни тех, ни других не бросишь надолго). ТВ ФРГ за 2 месяца активной вакцинации. заболеваемость упала с 32 тысяч до 1 тысячи человек в сутки.Татьяна ЖелезнякБлагодаря прививкам мы избавились от такой болезни как оспа.От полиомелита. Прививки от дефтирии. Все ставились детям в раннем возрасте и ничего. Все живы-здоровы. Ждете последствий от вакцины лет так через ...цать? А переживете заражение? Как ни крути, а порядка 400 человек умирает каждый день от этой заразы. И это официальная статистика. Скажите, израильтяне дураки? У них уже отменяют карантинные меры, потому что привито более 60% населения. А мы ведемся на западную пропаганду по качеству нашей вакцины. Она создана на базе прививки от Эболы. Делаем же прививки от гриппа? И чего? Так и не понимаю причин истерики. На месте руководства, давно бы сделала это обязательным мероприятием, за исключением тех у кого противопоказания. Экономика несет потери. Ждем очередного локдауна. Сколько людей потеряли работу.Лариса СергеевнаВот и я не понимаю причин истерики. Вакцинируйтесь, и будет вам щастье))) Никто же не против.Наум Наумов""""""""Вот и я не понимаю причин истерики. Вакцинируйтесь, и будет вам щастье)))""""""""" Так надо ликвидировать источники заражения, чтобы прекратить эпидемию. А для этого, все должны вакцинироваться, иначе невакцинированные, так и будут переносить и заражать людей ковидом.Лариса СергеевнаНосите маски)) Вам уже сказали. Вакцина не спасает, только маски и перчаткиMeerflyegerrВы до сих пор не в курсе, что привитые могут заболеть? А коли заболел, то автоматически - разносчик заразы. Именно поэтому с привитых маски и не снимают. Так что не стоит тут передёргивать по шулерски. :-)Boris MaxВы не правы... вакцинация спасает от заболевания в разы...Наум Наумов""""""""""""Вы до сих пор не в курсе, что привитые могут заболеть? А коли заболел, то автоматически - разносчик заразы."""""""" Отнюдь. Всё совсем не так. Ковид, это не вирус, а биологическое оружие. Если человек переболел, ковид не ушёл из организма, а лишь деактивировался, уснул, и может проснуться, если в организм попадёт новый штамм, тогда оба штамма могут устроить войнушку в организме. Прививка не защищает от заражения, она внедряет ковиду программу самоуничтожения, любому виду штаммов. Ковид погибает и выводится из организма до того, когда зараза развилась до стадии выделения ковида наружу.Наум Наумов"""""""Носите маски)) Вам уже сказали. Вакцина не спасает, только маски и перчатки""""" Маски и перчатки защищают от попадания заразы в организм, но только частично. Вакцина спасает, когда зараза проникла в организм.Лариса СергеевнаМожет и не права. Но сейчас заболевает достаточное количество вакцинированых. Да и не в этом дело. Есть желающие вакцинироваться, никто им в этом не мешает. Есть не желающие, на них идет прессинг. Зачем?Boris MaxВакцинированных заболевших мизер, тысячные процента, но переносят болезнь легче и не мрут...Владимир Самойленкотак шож ты так верещишь? ну привился ты и радуйся. тебя моя бацилла не поразит. а ежели поразит, значь дерьмо это всё, а не вакцинация. никакого смысла в ней нет.Владимир Самойленкоты такой смишной. маски препятствуют заражению от носящего маску. бо ежели ты чихнёшь без маски, то маска не поможет другим. вирус через глаза проникнет. а перчатки ваще спец оружие вируса и распространения заразы. вирус живёт на перчатках72 часа, а на чистой коже рук 5 минут.Наум Наумов"""""""""""тебя моя бацилла не поразит. а ежели поразит, значь дерьмо это всё, а не вакцинация. никакого смысла в ней нет."""""""""" Твоя зараза, попав в мой привитый организм, потребует сил, энергии и ресурсов для её уничтожения от моего организма. У тебя абсолютно пещерные представления о жизни в обществе. Вот если я тебя на улице говном оболью, ты придёшь домой постираешься и вымоешься, а если не отмоешься и не отстираешься, значит стиралка у тебя говнёвая и порошок. В любом случае сам виноват, а ко мне никаких претензий, я не должен тебе стиралку покупать.Наум Наумов""""""""""вирус живёт на перчатках72 часа, а на чистой коже рук 5 минут.""""""""" Ну и как ты это узнал?Лариса СергеевнаНасчет тысячных процента не соглашусь. Ну или может это и так, но эти тысячные попали как раз на округу, где я живу. И мрут однако. И в Коммунарке мрут, читала интервью с Проценко. Может умирали бы больше, но статистики нет. И еще мне повезло с тем, что от ковида никто из знакомых и знакомых знакомых не умер. Читала в городских группах, что да. Родные у кого то там умирали именно от осложнений после ковида. Среди моих родных и знакомых умирали от ССН, от диабета, от онкологии. Без ковида. Но опосредованно он виноват. Или власти. Отмена дневных стационаров и прием больных только по экстренности, вот и запущенные и пропущенные заболевания. Вывод части стационаров под ковидные инфекционки тоже поспособствовали. Хотя по отзывам заболевших, попадали туда и с легким течением. Зато, несмотря на то, что нам вещали по телевизору, не госпитализировали группу риска с легким ковидом.Boris Maxно статистики нет... после этого как с вами спорить?Лариса СергеевнаУ меня статистика по окружающимBoris MaxМожет вы их и заражаете? ну тгда не повезло вашему окружению...Лариса СергеевнаС тем же успехом это делаете и выMeerflyegerr"...Прививка не защищает от заражения, она внедряет ковиду программу самоуничтожения..."(с) Это ваш личный бред, или есть на кого сослаться? ;-)АНГЕЛ АНГЕЛСколько членов ЕР плюс их семь родственники, а где призыв ЕДИНОРОССЫ вперед на вакцинацию на защиту здоровья россиян. Что только бла бла бла можете травить... Или кроме как жопы лизать и воровать ни на что больше неспособны????ЕЛена Стовбер20% депутатов Думы уже переболели ковидом ....Лариса Сергеевна??? Как так??? Ведь они были в масках и перчатках, соблюдали дистанцирование, это что, для 20 % не сработало? Какой ужас!!! А сколько не в думе переболело, вы знаете?Boris Maxпридурок, тут не о ЕР... тут о таких долбоёбах как ты!Владимир ШалимовМаловато. Надо бы, чтобы все 100 %. Да в самой тяжёлой форме. Иначе от ЕдРо-заразы страна не избавится.ЕЛена СтовберЯ БЫ аффтора привлекла к ответственности...за антипропаганду....против ЖИЗНИ...!КотищевБред свой авторши! Это с каких пор государство в слугах у народа? Очнись убогая! А если сейчас не гнать наших, особо умных граждан на вакцинацию, то вполне можно дождаться мутирования этого вируса в такую хрень, что валить будет сходу и наповал.Лариса СергеевнаВся надежа на вас, сознательных. Вакцинируйтесь, поучаствуйте в 3й фазе клинических испытанийТатьяна НикитинаНа примере вакцины от Эболы ясно, что для векторных вакцин достаточно клинических испытаний до года. За этими пределами - уже не испытания, а массовая вакцинация. Ираильтяне тоже, по-вашему, участвуют в 3-ей фазе?Лариса СергеевнаА разве нет? У подруги там умер однокурсник после второй порции. Может и знал, на что шел, но родные и знакомые были в шокеНаум Наумов""""""У подруги там умер однокурсник после второй порции."""""""" Я тут давеча встретил отпетую ковид диссидентку, лет ей около 40. Привилась спутником. Спросил, чего так поменялись верования? А у неё умерли сестра,тётка, куча знакомых, муж переболел с последствиями, ребёнок переболел. Вот и побежала вакцинироваться, а уж как заливалась раньше, что всё это фигня, заговор магнатов и прочее.КотищевНичего вам такого желать не буду, но на всякий случай не кашляйте, живите здорово.Лариса СергеевнаСпасибо. И вам здоровьяКомментировать
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