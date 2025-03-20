Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболТоварищеские матчи. Молодежная сборная Колумбии – молодежная сборная России Фото: t.me/teamrussia_u21 На этой неделе первая сборная России играла товарищеский матч с Гренадой (5:0), который войдет в историю голом Артема Дзюбы, побившим рекорд по мячам за национальную команду.
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