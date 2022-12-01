Мэр Нью-Йорка ищет крысолова с "инстинктом убийцы" и "аурой крутизны"

Офис мэрии Нью-Йорка разместил официальное объявление о поиске заместителя главы города, который будет заниматься борьбой с засильем крыс - от кандидатов требуется "инстинкт убийцы" и "аура крутизны", сообщает газета The Wall Street Journal.
Офис мэрии Нью-Йорка разместил официальное объявление о поиске заместителя главы города, который будет заниматься борьбой с засильем крыс - от кандидатов требуется "инстинкт убийцы" и "аура крутизны", сообщает газета The Wall Street Journal.
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