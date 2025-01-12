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Будет только расти: цены на уран достигли исторической рекордной отметки

Будет только расти: цены на уран достигли исторической рекордной отметки

Возрождение интереса к ядерной энергетике произошло в связи с тем, что правительства и компании изучают безуглеродные источники энергии, достаточно мощные для обслуживания крупных промышленных предприятий и сообществ.

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