Будет только расти: цены на уран достигли исторической рекордной отметки

Возрождение интереса к ядерной энергетике произошло в связи с тем, что правительства и компании изучают безуглеродные источники энергии, достаточно мощные для обслуживания крупных промышленных предприятий и сообществ.
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