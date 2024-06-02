Магат о Компани: «Бавария» снова не станет чемпионом, возможно, но проведет более хороший сезон. Рад, что клуб нанял тренером очень хорошего и успешного игрока»

«Я очень рад, что «Бавария» снова наняла в качестве тренера очень хорошего и успешного игрока. Я считаю, что в Бундеслиге все еще есть такая потребность, бывшие игроки мирового уровня привносят в лигу свой тренерский опыт.
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