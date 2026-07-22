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Царьград

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Беспрецедентный ход Москвы: К 15 августа "Одесса - всё". Жёсткое заявление из Кремля. Мощнейшие взрывы у берегов Румынии и Британии

Беспрецедентный ход Москвы: К 15 августа "Одесса - всё". Жёсткое заявление из Кремля. Мощнейшие взрывы у берегов Румынии и Британии

Очередная ночь на Украине оказалась по-настоящему "огненной". Полыхает от Киева до Причерноморья. Продолжается операция по отрезанию киевского режима от морской логистики.

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