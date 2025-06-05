Рынки АТР выросли на итогах выборов в ЮК

Азиатско-Тихоокеанские рынки демонстрировали рост во вторник на волне подъема американских бирж, где технологический сектор, во главе с производителем чипов NVIDIA, в очередной раз опередил остальные отрасли.
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