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Царьград

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"Отважный кабан – 2026": В оборонительной системе России найдена уязвимость. Бравая эстонская армия больше не адекдот

"Отважный кабан – 2026": В оборонительной системе России найдена уязвимость. Бравая эстонская армия больше не адекдот

"Эстония перебрасывает элитные подразделения к русской границе" – это, увы, не начало очередного анекдота, а тревожный для нашей страны сигнал.

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