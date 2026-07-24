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Трамп забирает деньги Ирана: Тегеран предупредил о взрывоопасном прецеденте

Трамп забирает деньги Ирана: Тегеран предупредил о взрывоопасном прецеденте

Глава иранского МИД Аббас Арагчи предупредил, что решение президента США Дональда Трампа использовать замороженные активы Тегерана для компенсации ущерба судам на Ближнем Востоке создаёт «взрывоопасный прецедент».

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