Плохие новости для Украины: Русская армия скоро получит уникальное оружие будущего

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию впервые сообщил о том, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" уже использовался в зоне проведения спецоперации на Украине.
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