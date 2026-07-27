В Сочи будут судить организаторов незаконного ввоза иномарок

Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых в уклонении от уплаты таможенных платежей при ввозе иностранных автомобилей.
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