Причиной крушения суперяхты стал человеческий фактор: виноват экипаж и открытый люк

Основатель и гендиректор The Italian Sea Group Джованни Костантино заявил, что суперяхта, перевернувшаяся в августе у берегов Сицилии, в результате чего погиб британский технологический магнат Майк Линч и еще шестеро человек, могла затонуть только из-за человеческой ошибки.