NASA неожиданно отменило выход астронавтов в открытый космос

Международная космическая станция / © NASA Примерно за час до запланированного выхода в открытый космос, когда астронавты NASA Трейси Дайсон и Мэттью Доминик уже начали при помощи коллег облачаться в скафандры, на Земле приняли решение отменить выход за пределы МКС.
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