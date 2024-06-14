NASA неожиданно отменило выход астронавтов в открытый космос

Международная космическая станция / © NASA Примерно за час до запланированного выхода в открытый космос, когда астронавты NASA Трейси Дайсон и Мэттью Доминик уже начали при помощи коллег облачаться в скафандры, на Земле приняли решение отменить выход за пределы МКС.