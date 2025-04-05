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Кросби с 3+1 – первая звезда матча с «Далласом». У 37-летнего форварда 86 очков в 75 играх

«Питтсбург» одержал победу над «Старс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Форвард «Пингвинс» Сидни Кросби отметился хет-триком и голевой передачей в этой игре и был признан первой звездой.

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