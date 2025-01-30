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IT-специалист предупредил об опасных сообщениях в популярном мессенджере

IT-специалист предупредил об опасных сообщениях в популярном мессенджере

IT-специалист Ермаков: вирус Mamont выдается за обычное сообщение в Telegram Распространяющийся в мессенджере Telegram вирус Mamont имитирует обычное сообщение, которое побуждает получателя перейти по ссылке, заявил агентству «Прайм» сотрудник кафедры киберспорта университета «Синергия», IT-эксперт Алексей Ермаков.

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