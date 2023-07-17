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Советник главы Крыма Крючков: в регионе работают пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп

Советник главы Крыма Крючков: в регионе работают пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп

Крымский мост закрыт для автомобильного движения, туристам посоветовали передвигаться по суше. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что для этого в штатном режиме работают пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп.

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