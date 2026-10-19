Компания рассчитывает впервые вернуть корабль и ускоритель к стартовой площадке в рамках одного полёта SpaceX планирует 8 ноября выполнить испытательный запуск Starship Flight 15.
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