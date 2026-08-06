Эпоха перемен в мужской моде: возвращение маскулинности и новые тренды

Ещё совсем недавно мужская мода казалась куда более предсказуемой, чем женская. Классические костюмы, сдержанные цвета и минимум возможностей для самовыражения долгое время оставались негласным стандартом.
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