Игорь Кобзев открыл новое здание авиаотделения в Качуге

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев открыл новое здание авиаотделения в поселке Качуг. Это современное строение заменило старые постройки 1960-х годов и стало частью усилий региона по усилению охраны лесов от пожаров.
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