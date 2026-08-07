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Царьград

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Игорь Кобзев открыл новое здание авиаотделения в Качуге

Игорь Кобзев открыл новое здание авиаотделения в Качуге

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев открыл новое здание авиаотделения в поселке Качуг. Это современное строение заменило старые постройки 1960-х годов и стало частью усилий региона по усилению охраны лесов от пожаров.

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