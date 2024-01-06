Армия России мощнейшими ударами разносит базы с техникой и боеприпасами ВСУ (ВИДЕО)

Армия России мощнейшими ударами разносит базы с техникой и боеприпасами ВСУ. Появились кадры нанесения ракетного удара по пункту дислокации ВСУ и складу боеприпасов на территории шахты «Центральная» в Мирнограде, на авдеевском направлении.
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