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Русская весна

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Армия России мощнейшими ударами разносит базы с техникой и боеприпасами ВСУ (ВИДЕО)

Армия России мощнейшими ударами разносит базы с техникой и боеприпасами ВСУ (ВИДЕО)

Армия России мощнейшими ударами разносит базы с техникой и боеприпасами ВСУ. Появились кадры нанесения ракетного удара по пункту дислокации ВСУ и складу боеприпасов на территории шахты «Центральная» в Мирнограде, на авдеевском направлении.

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