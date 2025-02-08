МЧС: В Ростовской области уровень воды в реке Дон упадёт до опасной отметки

В Ростовской области уровень воды в реке Дон упадёт. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.Во второй половине дня 8 февраля и до конца суток 9 февраля в устье Дона продолжится понижение уровней воды с достижением у Азова опасной отметки.