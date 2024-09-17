В Красноярске девять человек подозревают в смерти людей из-за капельниц

В Красноярском крае задержали девять человек после гибели пациентов от капельниц. Преступную группу удалось поймать благодаря слаженной работе следователей и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, сообщили в СКР.
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