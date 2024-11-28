Тот самый трофейный Т-90А участвует в наступлении сирийских боевиков на позиции правительственных сил в Алеппо.
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Тот самый трофейный Т-90А участвует в наступлении сирийских боевиков на позиции правительственных сил в Алеппо.
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