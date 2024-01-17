В РФ окажут поддержку женщинам, не состоявшим в браке с погибшими на СВО

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о мерах поддержки женщин, которые не состояли в официальном браке с погибшими участниками СВО, но жили вместе или имеют общих детей.
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