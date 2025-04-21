Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Daddy Bo
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Боевик «Азова» рассказал об убийстве мужчины в Мариуполе

ДОНЕЦК, 21 апреля. /ТАСС/. Переданный Киеву в рамках обмена боевик «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) Максим Холопченко рассказал ТАСС об убийстве сослуживцем мирного жителя в Мариуполе.

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