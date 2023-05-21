Где вдохновлялся гений. Как выглядит новый парк имени Малевича в Подмосковье

Мы заглянули в новую зону отдыха и посмотрели, как парковую зону совместили с арт-пространством И свежим воздухом подышать, и спортом позаниматься, и к искусству приобщиться – так можно охарактеризовать новый парк в Одинцовском районе Подмосковья.