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Где вдохновлялся гений. Как выглядит новый парк имени Малевича в Подмосковье

Где вдохновлялся гений. Как выглядит новый парк имени Малевича в Подмосковье

Мы заглянули в новую зону отдыха и посмотрели, как парковую зону совместили с арт-пространством И свежим воздухом подышать, и спортом позаниматься, и к искусству приобщиться – так можно охарактеризовать новый парк в Одинцовском районе Подмосковья.

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