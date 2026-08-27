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Газета.ру

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Синоптик Ильин: ночью в Московской области похолодает до +5 °С, пройдут дожди

Синоптик Ильин: ночью в Московской области похолодает до +5 °С, пройдут дожди

В ближайшее время погоду в столичном регионе будет формировать антициклон. На этом фоне погода в целом будет стабильной, однако в ночные часы ожидается заметное похолодание – температура местами упадет до +5 °C, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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