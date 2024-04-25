Миссия провалена: в Петербурге лихач на Porsche не смог перепрыгнуть через разведенный мост

В Санкт-Петербурге Porsche Cayenne попытался прорваться через опускающиеся крылья Троицкого моста. В результате автомобиль серьезно повредил бампер и колеса, а водитель и пассажиры скрылись с места происшествия.
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