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Татар-информ

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Песошин и Метшин открыли объект «Нашего двора» на Амирхана

Песошин и Метшин открыли объект «Нашего двора» на Амирхана

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» В Ново-Савиновском районе Казани после масштабного благоустройства открыли обновленный двор домов №77, №79, №81, №83 и №85 по улице Фатыха Амирхана и №37 по улице Маршала Чуйкова.

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