Песошин и Метшин открыли объект «Нашего двора» на Амирхана

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» В Ново-Савиновском районе Казани после масштабного благоустройства открыли обновленный двор домов №77, №79, №81, №83 и №85 по улице Фатыха Амирхана и №37 по улице Маршала Чуйкова.