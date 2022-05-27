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Блогер Монтян посоветовала Байдену переложить вину за инфляцию в США на инопланетян

Блогер Монтян посоветовала Байдену переложить вину за инфляцию в США на инопланетян

flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 Американский президент Джо Байден ради спасения своего рейтинга должен начать винить во всех проблемах США не российского лидера Владимира Путина, а инопланетян.

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