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Алимханулы после победы: «Будем готовиться лучше»

Чемпион по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировал свой бой с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО): «Спасибо болельщикам.

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