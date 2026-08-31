Минфин России увидел угрозу для экономики в росте госдолга

Антон Силуанов на встрече G20 в Эшвилле выделил основные угрозы для мировой экономики: геополитическую фрагментацию и усиление глобального госдолга.
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