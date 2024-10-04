На Камчатке сохраняется опасность в связи с выходами медведей в города

Меры для обеспечения безопасности жителей в связи с выходами медведей на территорию населенных пунктов сохранены в краевом центре, 4 октября сообщает пресс-служба администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
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