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Как живут релоканты – не наше дело

Как живут релоканты – не наше дело

Патриотизм. Еще недавно, еще два года назад это слово у многих ассоциировалось в основном с героическим прошлым.

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С
Странник
предавший однажды, будет предавать всегда. А нам это надо?
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