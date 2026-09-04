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Еще не законтрактованную «Силу Сибири-2» уже предлагают продлевать до Индии

Еще не законтрактованную «Силу Сибири-2» уже предлагают продлевать до Индии

Если газопровод, связывающий Ямал с Китаем, будет построен, это будет «самый важный проект в газовой сфере в человеческой истории», и его можно было бы продлить до Индии.

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