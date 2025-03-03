Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Оборона ВСУ посыпалась: как ВС РФ овладели инициативой во всей зоне СВО

Оборона ВСУ посыпалась: как ВС РФ овладели инициативой во всей зоне СВО

Российское военнослужащие продолжают успешно уничтожать украинских боевиков. На прошлой неделе стало известно, что наши войска взяли под огневой контроль трассу Суджа - Коренево в Курской области, являющуюся последней крупной логистической артерией, по которой ВСУ пытались подвозить подкрепления.

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