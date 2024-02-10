Toyota начала продажи обновленного кроссовера Corolla Cross

На рынке Таиланда предложили паркетники с другой внешностью и модернизированным салоном. Приметы рестайлинга — новый передний бампер с «потайной» решёткой радиатора, иная начинка фар и фонарей, расширенный набор колёсных дисков и уникальный серый цвет кузова.
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