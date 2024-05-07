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На ежегодном форуме в Челябинске готовятся обсудить отмену весенней охоты

На ежегодном форуме в Челябинске готовятся обсудить отмену весенней охоты

В Челябинской области вновь состоится экологический водный форум, который пройдет 24 и 25 мая. Мероприятие будет проводиться в открытом формате, обещая стать крупнейшим событием в области экологии региона.

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