Велемудр. Мир тесен.

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Даосские секреты работы с голосом

Даосские секреты работы с голосом

Кто-то из наставников в телевизионном шоу «Голос», обращаясь к своему подопечному молодому вокалисту сказал: «Когда поёшь, думай, о чём ты поёшь!» Казалось бы, ничего особенного сказано не было, но у меня случилось озарение: чтобы исполнитель вызвал волну мурашек на теле слушателя, ему важно наполнить звук информацией и энергией! И когда жизненный опыт певца не позволяет в процессе исполнения пережить эмоции, соответствующие содержанию, то есть, создать особое энергоинформационное поле, песня остаётся последовательностью звуков, пусть даже самых прекрасных.

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