Курс доллара сегодня 12 сентября: официальный курс ЦБ

Курс доллара сегодня, 12 сентября 2026 года, установлен на уровне 84,2569 рубля за один доллар США. По сравнению с предыдущим официальным значением американская валюта подешевела еще на 9,39 копейки.
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