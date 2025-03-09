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Мода и Шоу-бизнес

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Саша Савельева поделилась редким фото с повзрослевшим сыном и рассказала про его подарок: «История про мать в слезах»

Саша Савельева поделилась редким фото с повзрослевшим сыном и рассказала про его подарок: «История про мать в слезах»

Очень по-разному прошел для знаменитых девушек Международный женский день в этом году. Пока супруга Курбана Омарова Валерия хвасталась в соцсетях полночным сюрпризом от мужа, а гимнастка Дина Аверина получала признания в любви от фигуриста Дмитрия Соловьева, экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева отмечала 8 Марта без мужа.

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