Саша Савельева поделилась редким фото с повзрослевшим сыном и рассказала про его подарок: «История про мать в слезах»

Очень по-разному прошел для знаменитых девушек Международный женский день в этом году. Пока супруга Курбана Омарова Валерия хвасталась в соцсетях полночным сюрпризом от мужа, а гимнастка Дина Аверина получала признания в любви от фигуриста Дмитрия Соловьева, экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева отмечала 8 Марта без мужа.