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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о буллитах до матча: «В руководстве КХЛ много посторонних людей, для которых лига – это цирк и шашлыки. Им невдомек, что в России хоккей испокон веков – геополитика»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об идее проводить серии буллитов до начала матчей.

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