Нацист из аэропорта

Да думайте, что хотите. С чем у меня, и как у меня - я сама прекрасно знаю.

Странно, что с какой-то мразью не могут по-свойски разобраться. Или вы в самом деле рабы?

Alex Немо

Ничего странного. Судя по тем фактам что изложены в статье этого придурка прикрывает кто-то высоко сидящий в компании. А тут уже нужно даже не прокуратуре разбираться, а непосредственно СК и повесить на него и его покровителей можно больше чем одну статью с отбыванием срока на пляжах Северного ледовитого океана.