Театр абсурда

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Нацист из аэропорта

Нацист из аэропорта

Уже многие СМИ писали про нациста Ильдара Латыпова, который, работая в аэропорту Домодедово, ради своего развлечения и получения квартальных премий, снимает исключительно русских пассажиров с рейсов, под надуманным предлогом.

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Комментарии
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ВераВерная
Да думайте, что хотите. С чем у меня, и как у меня - я сама прекрасно знаю.
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6 час.
ВП
Валерий Протасов
Странно, что с какой-то мразью не могут по-свойски разобраться. Или вы в самом деле рабы?
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6 час.
Alex Немо
Ничего странного. Судя по тем фактам что изложены в статье этого придурка прикрывает кто-то высоко сидящий в компании. А тут уже нужно даже не прокуратуре разбираться, а непосредственно СК и повесить на него и его покровителей можно больше чем одну статью с отбыванием срока на пляжах Северного ледовитого океана.
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5 час.

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