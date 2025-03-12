Легендарная «Атака мертвецов»: как при штурме Суджи российские военные повторили героический подвиг Первой мировой Юлия СоколоваВ последние дни в информационном пространстве бурно обсуждается уникальная операция, которую провели российские военные в районе города Суджа.
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