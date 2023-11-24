В Ростовской области на автотрассе произошла серьёзная авария. Есть жертва и пострадавшие

Легковые автомобили столкнулись на автодороге лоб в лоб возле населённого пункта Заветное.Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 23 ноября, на автомобильной дороге Заветное — Ремонтное.
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